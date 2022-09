Kinga Rusin na swoim Instagramie wytłumaczyła, dlaczego na charytatywnym balu TVN gwiazdy noszą tak drogie kreacje. Nie ma co ukrywać - to prawdziwa rewia mody, a sławy prześcigają się w pomysłach na najbardziej oryginalne i zachwycające suknie. Część z nich stawia na projekty najlepszych polskich projektantów. I tak Ania Lewandowska w tym roku pokazała się w sukni od MMC, Małgosia Socha wybrała La Manię, Małgosia Rozenek - projekt Ewy Minge, z kolei Kinga Rusin oddała się w ręce duetu Paprocki&Brzozowski. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zdradziła, o co w tym chodzi! Kinga Rusin: Eleganckie stroje sprzyjają hojności W tym roku na rzecz fundacji TVN zebrano prawie dwa miliony złotych - to prawdziwy rekord! Jak mówi sama Kinga, doniosła atmosfera sprzyja hojności. I rzeczywiście to działa - Ania Lewandowska wylicytowała obraz za 220 tysięcy złotych! Rusin zapowiedziała również, że podobnie jak kilka lat temu, swoją kreację odda na licytację: 2 miliony zebrane w czasie balu Fundacji TVN, na leczenie chorych dzieci! Kolejny rekord pobity! Brawo! Ps. Piękne kreacje na balu to tylko tło dla jego celu. Niektórzy pytają po co. Bo to bal! Taka jest jego konwencja, a eleganckie stroje i doniosła atmosfera (jak wykazują wszelkie badania psychologiczne) sprzyjają hojności. Piękne suknie można uszyć na zamowienie, kupić, a później oddać na cel charytatywny (moja koronkowa czarna suknia sprzed trzech lat, wystawiona na WOŚP „zarobiła” 10 tysięcy złotych). Spektakularne kreacje są też często przygotowywane przez projektantów na ten jeden wieczór, a później do nich wracają. Taki będzie los mojej tegorocznej, pięknej sukni od @paprockibrzozowski - tłumaczy dziennikarka. Kinga Rusin zdradziła, że projekt Paprockiego i Brzozowskiego leżał na niej idealnie: To jeden z ich...