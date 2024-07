Kinga Rusin w tym roku świętuje swoje 20-lecie pracy zawodowej. Do tej pory jej kariera była samym pasmem sukcesów. Dziennikarka sprawdziła się praktycznie na wszystkich polach pracy w telewizji: prowadziła programy informacyjne, śniadaniowe, jak i znakomicie radziła sobie w tych nastawionych na rozrywkę. Jednak do tej pory gwiazda nie miała tylko swojego autorskiego show. Ale to też kwestia najbliższych miesięcy.

Jak dowiedział się magazyn "Party", dyrektor programowy TVN'u od jakiegoś czasu prowadzi z Rusin rozmowy na temat zwiększenia jej obecności w telewizji i własnego programu, w którym będzie mogła zaprezentować cały swój potencjał.

- Kinga nie jest klasyczną gwiazdą. Robi świetne materiały dziennikarskie, reportaże. Zawsze jest perfekcyjnie przygotowana. Podczas jej rozmowy z Krzysztofem Hołowczycem miałem łzy w oczach - powiedział "Party" Mieszczak.

Władze TVN'u na razie nie chcą zdradzać szczegółów nowego przedsięwzięcia z Rusin. Jednak sądząc po jej dotychczasowych osiągnięciach, możemy spodziewać się programu, w którym dziennikarka rozmawiać będzie z ważnymi osobistościami i pokazywać ciekawe miejsca na świecie. Prowadząca "DD TVN" ma w końcu doświadczenie w tego typu materiałach. To ona przekonała Alicję Bachledę-Curuś do wywiadu po kilku latach milczenia, a także w zeszłym roku jako jedyna dziennikarka z polski była na oscarowym czerwonym dywanie. Na pewno Małgorzata Rozenek i Kuba Wojewódzki nie będą zadowoleni z takiej konkurentki...

