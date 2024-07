Kinga Duda wyglądała zjawiskowo na studenckim balu! Na Facebooku Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pojawiły się fotografie z imprezy, która odbyła się w jednym z eleganckich hoteli w Krakowie. Jest na nich również córka prezydenta Andrzeja Dudy, która tego wieczoru wyglądała tak pięknie, jak nigdy wcześniej! My nie możemy oderwać do niej wzroku.

Kreacja Kingi Dudy na balu studentów UJ

Tego wyjątkowego wieczoru Kinga Duda miała na sobie długą wieczorową suknię z asymetryczną górą. Prezydentówna zdecydowała się na bardzo odważny kolor intensywnej czerwieni. Niestety nie wiemy, kto zaprojektował tę wyjątkową suknię. Trzeba przyznać, że Kinga wyróżniała się spośród swoich koleżanek. Kreację dopełniły włosy upięte w elegancki kok oraz wieczorowy makijaż, w którym rolę główną odgrywały usta w kolorze idealnie dopasowanym do sukienki. To look godny czerwonego dywanu!

Pod fotografią z Kingą Dudą pojawiło się mnóstwo polubień i komentarzy. W tym wpis samej zainteresowanej, która zwróciła uwagę na... swoją bladość! Nie sądziliśmy, że córka prezydenta ma taki dystans do samej siebie. Teraz jesteśmy pod wrażeniem nie tylko stylizacji, ale również poczucia humoru Kingi.

Kiedy jesteś uosobieniem powiedzenia 'blady jak ścian(k)a', a obok Ciebie stanie mały murzynek i kontrast aż bije po oczach - napisała Kinga Duda pod fotografią.

Zobaczcie zdjęcie! Jest na co popatrzeć. ;)

Kinga Duda na balu studentów UJ wyglądała olśniewająco! My jesteśmy pod wrażeniem.

Facebook/Samorząd Studentów WPiA UJ

Kinga Duda rzadko pojawia się w mediach. Córka prezydenta skupia się na nauce.

East News