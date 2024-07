Amerykańskie media od wczoraj żyją informacją na temat prywatnego trenera, którego Kim Kardashian wynajęła dla swojej dwuletniej córeczki North.

Reklama

Taką wiadomość podało anonimowe źródło magazynu In Touch. Media natychmiast podchwyciły temat i jednym głosem potępiły Kim, że tym razem przesadziła. Okazało się jednak, że to osobisty trener Kim zaczął ćwiczyć także z jej córką. Poświęca małej trochę czasu pod koniec treningu z Kim jeden-dwa razy w tygodniu. Nie są to żadne wyczerpujące treningi tylko proste ćwiczenia rozciągające połączone z zabawą.

North West jest przyzwyczajona do ruchu - chodzi już na lekcje tańca z trzyletnią kuzynką Penelope, więc takie ćwiczenia nie powinny być dla niej wielkim wyzwaniem. :)



Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kim Kardashian West (@kimkardashian)

13 Lip, 2015 o 3:32 PDT

Zobacz także

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kim Kardashian West (@kimkardashian)

9 Lip, 2015 o 8:31 PDT

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kim Kardashian West (@kimkardashian)

19 Lip, 2015 o 2:56 PDT