Kim Kardashian-West to wciąż jedna z najlepiej ubranych gwiazd na świecie. Przynajmniej naszym zdaniem. Tym razem zaciekawił nas jej prosty look z Nowego Jorku. Gwiazda pojawiła się ku uciesze paprazzi w jasnej sukience - tubie znanej marki sieciówkowej - Wolford.

Kreacja sprawia wrażenie gołego ciała przez co wygląda jeszcze bardziej ciekawie. Koszt tej elastycznej sukienki to ok. 685 złotych. A miłośniczki stylu żony Kanye zachwyci zapewne informacja, że można ją kupić przez internet, lub w sklepach stacjonarnych w Polsce. Podoba się wam?