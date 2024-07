1 z 8

Jeśli zdjęcia paparazzi miałyby coś powiedzieć o małżeństwie Kim Kardashian i Kanye Westa to wyłania się z nich niezbyt radosny obrazek. Oboje zazwyczaj nie uśmiechają się w swoim towarzystwie, a raper ma wiecznie obrażoną minę. Tak było też kilka dni temu, gdy fotoreporterzy przyłapali parę na lotnisku LAX w Los Angeles. Choć oboje wyglądali bardzo stylowo, raczej nie byli w zbyt dobrych humorach. Być może to tylko towarzystwo paparazzi tak na nich działa, aczkolwiek ciężko posądzić o to uzależnioną od sławy Kim.

Kim i Kanye na lotnisku. Wyglądają waszym zdaniem na szczęśliwych?