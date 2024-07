Od kiedy Kim Kardashian jest w ciąży, została glównym obiektem zagranicznych paparazzi. Jej zdjęcia w błogosławionym stanie są warte fortunę, dlatego celebrytka jest na głównym celowniku, w każdej codziennej sytuacji. Sami prezentowaliśmy wam już kilka takich fotorelacji.

Reklama

Tym razem paparazzi przyłapali ciężarną Kim Kardashian, jak wracała ze sklepu w Los Angeles z mrożonym jogurtem. Pokusa była tak silna, że gwiazda w pośpiechu założyła legginsy oraz luźną białą koszulę, wsiadła do luksusowego auta i pojechała do marketu. Wszystko po to, by zaspokoić pragnienie. A my dzięki temu znów poznaliśmy kolejny sekret jakim są jej ciążowe zachcianki.