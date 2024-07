Kasia Moś zaprezentowała wszystkim fanom teledysk do piosenki "Addiction", który weźmie udział w polskich preselekcjach na Eurowizję 2016. Choć utrzymany jest w czarno-białej konwencji, jest jednak bardzo nowoczesny. Czy Kasia Moś pokona kandydatów?

Addiction - teledysk Kasi Moś na Eurowizję 2016

Kasia Moś jest bardzo podekscytowana udziałem w polskich preselekcjach na Eurowizję 2016. Uważa, że to nowy etap w jej muzycznej karierze:

Nadeszła kolejna wiekopomna chwila, na mojej muzycznej drodze. Ten teledysk jest dla mnie bardzo ważny i wyjątkowy. Powstał we współpracy ze wspaniałymi ludźmi, którzy poświęcili swój cenny czas i pomysły, a przede wszystkim zaangażowali się w ten projekt z całych sił - jestem naprawdę poruszona !!! Gdyby zabrakło choć jednego ludzkiego ogniwa w tej produkcji to efekt końcowy byłby zupełnie inny. Dziękuję Wam z całego mosiowego serca. Mam nadzieję, że któregoś dnia uda mi się Wam odwdzięczyć za wszystko co zrobiliście!! - pisze Kasia na swoim Facebooku.

Jak Wam się podoba teledysk Kasi Moś? Konkurencja jest bardzo ostra.

Kto wystąpi na polskich preselekcjach?

Kasia Moś powalczy z 8. innymi artystami: Natalią Szroeder i piosenką Lustra, Edytą Górniak z utworem Grateful, Margaret i jej Cool Me Down, Taraką i ich In The Rain, Napoli i piosenką My Universe, Olą Gintrowską z Missing, Michałem Szpakiem i jego Color of Your Life oraz Dorotą Osińską i jej utworem Universal. Ma szanse na wygraną? Polskie preselekcje już 5 marca.

