Koniec ubiegłego roku przyniósł informację o kryzysie w związku Adamy Sztaby i Doroty Szelągowskiej. Doniesienia te były o tyle zaskakujące, że zaledwie pół roku wcześniej para zdecydowała się zalegalizować trwający ponad dziesięć lat związek. Córka Grocholi miała wyprowadzić się z ich wspólnego domu, a muzyk zamieszkać kątem u przyjaciela. Kryzys na szczęście udało się zażegnać o czym świadczą zdjęcia paparazzi. Przypomnijmy: Koniec kryzysu! Sztaba i Szelągowska wrócili do siebie

Dorota przez długie lata żyła w cieniu swojego znanego męża związanego z Polsatem i show "Must be the music" - teraz wszystko wskazuje na to, że już wkrótce może się to zmienić. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, Szelągowska dostała własny program w TVN Style i już jesienią zobaczymy ją w formacie o urządzaniu wnętrz "Dorota was urządzi".

W każdym odcinku programu zostanie zaprezentowane wnętrze, które żona Adama Sztaby przearanżuje. Na zadanie będzie miała ograniczony budżet i tylko trzy dni. Oczywiście projekt przez nią zaproponowany musi być dopasowany do właściciela.

Jesteście ciekawi jak sobie poradzi?

