Niezależnie od tego, czy chodzi o małżeństwo, kolejną ciążę czy ciuchy - każdy z rodziny Kardashian-Jenner po mistrzowsku potrafi przyciągać uwagę (zobacz: Rodzina Kardashianów wraca z musicalu. TYM dekoltem to Kourtney skradła całą uwagę! ZDJĘCIA).

Tłumy paparazzi śledzą ich nawet na zwykłym spacerze, dlatego Kardashianki i Jennerki zawsze są perfekcyjnie wystylizowane.

My zwróciliśmy uwagę na Kendall oraz Kylie, które chyba postanowiły się do siebie upodobnić! Mają zupełnie inne typy sylwetek, ale w stylizacjach typu black total look wyglądają naprawdę podobnie. Nie sposób ukryć, że są siostrami ;)

Kendall założyła obcisłe spodnie z wysokim stanem, które podkreśliły jej figurę modelki. Zestawiła je z bluzką z bardzo głębokim dekoltem - chyba polubiła ten trend! - oraz złotymi szpilkami Manolo Blahnika, ulubionego projektanta Carrie Bradshaw.

Kylie również postanowiła zaakcentować swoją sylwetkę. Wybrała szerokie spodnie-dzwony (zobacz: Czy w tym da się chodzić?! Kendall Jenner założyła NAPRAWDĘ szerokie spodnie...) oraz krótki top odsłaniający brzuch. Jennerki założyły podobne okulary z drucianymi oprawkami, zrobiły też identyczne fryzury.

Rozpoznalibyście je bez podpowiedzi?

