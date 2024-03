Klan Kardashianów jest pogrążony w żałobie po nagłej śmierci członkini ich rodziny. Ta strata najbardziej uderzyła w Kris Jenner, która opublikowała emocjonujący wpis na swoim Instagramie.

Modlę się, aby Bóg prowadził nas wszystkich przez ten trudny czas. — napisała Kris Jenner.

Klan Kardashianek w żałobie

Kardashianki to jedne z najpopularniejszych sióstr w Hollywood. Ich reality show "Keeping up the Kardashians" jest hitem nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. Nie da się ukryć, że panie zdobyły popularność dzięki Kim Kardashian, która nie zapomniała również o swoich siostrach Kourtney i Khloe, które również są gwiazdami popularnego show. Na czele znajduje się mama celebrytek Kris Jenner, która staranie dba o PR swoich córek, ale również nie stroni od kontrowersji. Nie można również zapomnieć o Kylie i Kendall Jenner, które są przyrodnimi siostrami Kardashianek. Celebrytki często mówią o tym, że rodzina jest dla nich najważniejsza, a teraz muszą się zmierzyć z niewiarygodną tragedią.

Na Instagramie Kris Jenner pojawił się smutny post, w którym poinformowała o śmierci swojej jedynej siostry Karen Houghton. Gwiazda reality show nie ukrywa wielkiego bólu i smutku, który teraz przeżywa.

Z ciężkim sercem i najgłębszym smutkiem dzielę się informacją, że wczoraj niespodziewanie zmarła moja siostra Karen. Moje serce boli z powodu mojej mamy MJ i mojej siostrzenicy Natalie i modlę się, aby Bóg prowadził nas wszystkich przez ten trudny czas. Karen była piękna wewnątrz i na zewnątrz. Była najsłodsza, najmilsza, najbardziej wrażliwa i bezbronna, a do tego taka zabawna. Zawsze czuła wdzięczność za swoje życie i ceniła swoją rodzinę i przyjaciół, a zwłaszcza swoją piękną córkę. Ona zajmuje ogromną część mojego serca i cenię każde wspólne wspomnienie. Odejście Karen przypomina, że życie jest tak krótkie i cenne, a jutro nigdy nie jest obiecane. Musimy mówić tym, których kochamy, jak bardzo ich kochamy. Kocham Cię moja piękna siostro — napisała Kris Jenner.

Pod wpisem gwiazdy pojawiło się mnóstwo słów wsparcia i wyznanie miłości od córek.

Kocham Cię mamo — napisały córki, Khloe Kardashian i Kylie Jenner.

Najszczersze kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny. Dużo miłości

Przykro mi Kris. Przesyłam wyrazy współczucia Tobie i Twojej rodzinie

Najszczersze wyrazy współczucia. Bądź silna — czytamy w komentarzach pod postem.

My również składamy najszczersze wyrazy współczucia.

