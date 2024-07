Głęboki, sięgający talii dekolt był niegdyś znakiem rozpoznawczym Jennifer Lopez. Teraz projektanci postanowili przypomnieć nam o jego sile - w kolekcjach na nadchodzący sezon dekolty sięgają nawet pępka! Gwiazdy błyskawicznie zaadaptowały ten trend. Pierwsza była Lady Gaga, która postawiła na seksowny look w męskim stylu: garnitur z podwyższonymi ramionami częściowo odsłaniający biust piosenkarki. Młodziutka modelka Kendall Jenner wybrała klasyczny zestaw: dżinsy plus biała koszula - głębokie wycięcie w bluzce odsłoniło zarys jej niedużych piersi. Fanką dużych dekoltów jest przede wszystkim jej starsza siostra - Kim Kardashian. Celebrytka ostatnio zaliczyła wpadkę - spod głęboko wyciętej marynarki wystawał duży fragment cielistej bielizny (zobacz: Ciężarna Kim Kardashian wraca do dawnego stylu - odsłania coraz więcej...).

Reklama

Jak sądzicie: która gwiazda wygląda dobrze, a która powinna unikać takich stylizacji? Czekamy na wasze opinie!

Reklama

Zobacz na Polki.pl: 5 sposobów na piękny dekolt