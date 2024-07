Patrząc na Keirę Knightley na imprezie National Board of Review Awards nasuwa się jedno - czerń i klasyka to nieśmierleny sposób na to by wyglądać elegancko i wcale niebanalnie!

Aktorka założyła czarną sukienkę z koronkowym przodem od Niny Ricci, czarne kryjące rajstopy i sandały z aksamitnym wykończeniem. Do całości dobrała kultową torebkę od Chanel na złotym łańcuszku.

Na uwagę zasługuje makijaż Keiry. Przydymione powieki w odcieniach brązu i złota, mocno wytuszowane rzęsy i matowa karminowa pomadka. Klasyka na najwyższym poziomie, która przy innych makijażach i kreacjach gwiazd pragnących za wszelką cenę się wyróżnić, jest tak naprawdę fascynującą odmianą.

