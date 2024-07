Podczas pierwszego castingu do You Can Dance, nowa prowadząca Patrycja Kazadi pokazała się w nowej fryzurze. Patrycja wygoliła do zera całą prawą stronę głowy. Z pewnością dopasowała się do klimatu tanecznego show, ale czy rzeczywiście dodało jej to uroku? Nam przypomina to wygolone fryzury Rihanny. Czyżby się na niej wzorowała?

