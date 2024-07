Rozpoczął się właśnie gorący okres maturalny. Licealiści z całej Polski stanęli przed jednym z ważniejszych egzaminów w ich życiu, a wśród nich są też młodzi celebryci, m.in. Maciej Musiał. Aktor zdążył już wywołać niezłe zamieszanie, gdy opublikował zdjęcie z sali egzaminacyjnej, a jego matura stanęła pod znakiem zapytania. Przypomnijmy: Jest decyzja w sprawie matury Musiała. Zostanie unieważniona?

Reklama

Wśród gwiazd nie brakuje natomiast dużych nazwisk, które do matury nigdy nie podeszły albo wręcz jej nie zdały. Wśród nich są m.in. Agnieszka Chylińska, Edyta Górniak, Robert Gawliński, Maciej Maleńczuk czy nawet... Andrzej Wajda. Teraz do tego grona niespodziewanie możemy dopisać Kayah. Niespodziewanie, bo wokalistka do tej pory nigdy nie mówiła głośno o braku matury. W końcu wygadała się przed kamerami "Pytania na Śniadanie".



Tak się złożyło, że tuż przed maturą weszłam do studia, nagrywałam swoją pierwszą płytą i niestety matura już mnie ominęła. Później jeszcze raz dokonałam próby podejścia, próbowałam się uczyć wieczorowo, ale jakoś sytuacja ławkowa mnie nie nęci. Może nie powinnam się przyznawać do takich rzeczy. Mój syn zawsze na pytanie: Uczysz się? Jesteś gotowy do szkoły? Zawsze odpowiada: "Daj spokój, Albert Einstein, Steve Jobs rzucili szkołę". Więc ja też rzuciłam szkołę (śmiech) - wyznała gwiazda.

Myślicie, że matura jest konieczna, aby robić karierę w show-biznesie?

Zobacz: Kayah prowokuje na Fryderykach: "Królowa jest tylko jedna!"

Zobacz także

Reklama

Kayah odsłoniła swoją gwiazdę Alei Gwiazd w Opolu: