Kayah ma ostatnio wiele powodów do radości. Jej singiel "Za późno" okazał się jednym z największych polskich hitów 2011 roku. Program "The Voice of Poland", w którym była jurorką z bardzo wysoką gażą, też oceniono pozytywnie. Największy "sukces" piosenkarki to jednak nic związanego z życiem zawodowym.

Potwierdziły się spekulacje, jakoby w nowy rok Kayah weszła z zajętym sercem. Już od pewnego czasu pojawiały się plotki, że u jej boku pojawił się nowy mężczyzna, a ostatnie tygodnie nas w tym upewniły.

Kim jest obdarzony bujnymi dreadami dżentelmen, który towarzyszył piosenkarce podczas ostatnich odcinków "The Voice of Poland" oraz w trakcie przedświątecznych zakupów? Jak podaje "Życie na gorąco", to 40-letni Pako Sarr. Jest to muzyk pochodzący z Senegalu, ale od wielu już lat mieszkający w Polsce.

Mamy nadzieję, że ta znajomość przerodzi się w wielką miłość!

