Już w poniedziałek ukaże się kolejny numer dwutygodnika "Gala". Głównym wywiadem w magazynie jest bardzo szczera rozmowa z jego stałą felietonistką, Kayah. Piosenkarka na łamach dwutygodnika zwierza się, że jej relacje z tatą były dalekie od ideału.

- Moje relacje z ojcem były straszne. Jedyne, co od niego słyszałam, to bolesna i bezlitosna krytyka. Moja ograniczona percepcja widziała tylko moją sytuację i wpakowywała mnie w buty ofiary. Nie mogłam wiedzieć, że tata ma problemy sam ze sobą i swoim życiem. Oczywiście trudno oczekiwać, by mała dziewczyna rozwiązywała problemy dorosłych rodziców, dlatego potrzebny jest czas. Musieliśmy oboje stać się dorośli, by zobaczyć w sobie dwójkę bliskich osób.