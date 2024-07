Media cały czas huczą od plotek na temat kryzysu małżeństwa Piotra Adamczyka i Kate Rozz. Powodem konfliktów pary może być fakt, że Rozz na swoim lewym nadgarstku cały czas nosi czerwoną nitkę, która jest symbolem wyznawców kabały.

Wiele gwiazd show-biznesu wierzy w siłę kabalistycznej czerwonej nitki, która ma chronić przed wpływem „złego oka” – niszczącej siły blokującej wykorzystanie potencjału. Wyznawcami religii w naszym kraju są m.in.: Maryla Rodowicz i Kayah. Przywiązanie do amuletu bardzo nie podoba się Adamczykowi. Aktor podchodzi racjonalnie do życia i uważa, że wiara w magiczne przedmioty kompromituje ludzi, którzy mają klasę.

- Gdy poznał Kate, jej przywiązanie do czerwonej nitki traktował jako zabawną fanaberię. Ale kiedy zobaczył, że ona traktuje amulet śmiertelnie poważnie, zaczęło go to denerwować – wyznała w „Na Żywo” osoba z otoczenia aktora.