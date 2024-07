1 z 20

Mija 6 lat od katastrofy polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku, w której zginęła para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, wielu posłów i posłanek, dowódcy Sił Zbrojnych, szefowie instytucji państwowych, duchowni. W sumie w katastrofie w Smoleńsku śmierć poniosło 96 osób – 88 pasażerów i 8 członków załogi. To była jedna z największych tragedii w dziejach Polski. Wszyscy Polacy po katastrofie zjednoczyli się, tysiące osób przyjechało do Warszawy, żeby złożyć hołd ofiarom katastrofy pod Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu, a następnie udało się do Krakowa, gdzie odbył się pogrzeb pary prezydenckiej, która została pochowana na Wawelu. Oczy Polaków były zwrócone na Martę Kaczyńską, która jednego dnia straciła rodziców i gdy do Warszawy przywieziono trumny z ciałami Lecha i Marii Kaczyńskich, nie mogła powstrzymać łez. W tym trudnym czasie mogła liczyć na wsparcie brata Lecha Kaczyńskiego, Jarosława. Zobaczcie zdjęcia z Krakowskiego Przedmieścia, ulic Warszawy, lotniska i Wawelu, gdzie pochowano parę prezydencką.