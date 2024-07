O drugiej ciąży Katarzyny Zielińskiej plotkuje się odkąd jeden z tabloidów zasugerował, że gwiazda nieco się zaokrągliła. Oczywiście aktorka nie spodziewa się dziecka, co zdementowała wczoraj na Facebooku w zabawny sposób. Na pokazie bizuu postanowiliśmy zapytać Kasię Zielińską, co sądzi o takich plotkach:

To była niezła sugestia, żebym poszła na dietę. Pogubiłam się w tym wszystkim. Miło być w towarzystwie Maćka Stuhra (śmiech). Widać jakiś brzuch, trzy lata wydawali mnie za mąż, więc teraz ja tylko będę rodzić na portalach dzieci. [...] Śmieję się z tego, ale jak już dzwoni dyrektor teatru i pyta co jest na rzeczy, to słabo - mówi nam Katarzyna Zielińska.