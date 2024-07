1 z 8

Guess Bunny The Star Raw The Bone vintage

Odkąd w mediach pojawiła się informacja o ciąży Katarzyny Zielińskiej, paparazzi nie odstępują jej nawet na krok. Choć sama aktorka nie potwierdziła oficjalnie plotki, media ciągle rozpisują się na ten temat. Z kolei na oficjalne wydarzenia wybiera zakrywające krągłości kreacje. Niedawno aktorka padła ofiarą prowokacji w programie "Na Językach" z podstawioną aktorką wcielającą się w jej postać, co miało sprowokować ją do potwierdzenia plotek. Przypomnijmy: Szulim pokazała ciężarną Zielińską z papierosem. Aktorka już odpowiedziała

Gwiazda dzisiaj gościła w studiu "Pytanie na śniadanie". Paparazzi przyłapali ją, gdy wychodziła z siedziby TVP. Tym razem nie udało się jej zakamuflować ciążowego brzuszka, który Kasia sprytnie chciała ukryć pod zbluzowaną sukienką. Wiatr spłatał figle i podkreślił krągłości.

Nawet w ciąży Zielińska wygląda pięknie. Do czarnej sukienki Buny The Star dobrała szpiki Guess, okulary Raw The Bone, które dostała od męża po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, a także biżuterię i torebkę kupioną w vintage shopie w Londynie.

