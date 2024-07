1 z 8

W poniedziałek media obiegła informacja o ciąży Katarzyny Zielińskiej. Pierwsze dziecko aktorki i Wojciecha Domańskiego ma przyjść na świat na początku przyszłego roku. Gwiazda czuję się świetnie i nie ma zamiaru rezygnować z obowiązków zawodowych. Zwłaszcza że na jesieni pojawi się w nowym serialu "O mnie się nie martw" i polsatowskich "Przyjaciółkach". Zobacz: Zielińska dostała główną rolę w nowym serialu. Zagra czarny charakter

Dziś aktorka pojawiła się na konferencji nowej produkcji TVP2, gdzie przyciągała uwagę wszystkich. Kasia pojawiła się w białej sukience we wzory, do której dobrała eleganckie szpilki. Gdy pozowała na ściance, ciążowy brzuszek starała zakryć się dość sporą kopertówką. Nie do końca jednak jej się to udało.

Jak wam się podoba przyszła mama?