Już za miesiąc Kasia Zielińska zostanie mamą. Aktorka przywita na świecie syna, dla którego aktywnie wybiera imię wspólnie z mężem. Wojciech Domański stara się spędzać z gwiazdą każdą wolną chwilę, dlatego w oczekiwaniu na rozwiązanie ciąży wspiera ją w obowiązkach przyszłej mamy, takich jak np. kompletowanie wyprawki. Zanim jednak Kasia przejdzie na urlop macierzyński, postanowiła spotkać się po raz ostatni w tym roku z przyjaciółmi z show-biznesu.

Wspólnie z partnerem Zielińska brylowała na otwarciu butiku Lilou na ulicy Mokotowskiej 63. Kasia postawiła na skromną, ale bardzo stylową stylizację. Aktorka wybrała elegancką sukienkę Bunny The Star, a do charakterystycznej fryzury dobrała czerwone usta. Kwiatkiem do kożucha był... elegancki mąż, który nie odstępował gwiazdy ani na krok, i wspólnie z nią przyjmował gratulacje m.in. od Karoliny Malinowskiej.

Ładna z nich para?

