Dzień Dziecka to świetna okazja do świętowania nie tylko dla najmłodszych! Z okazji tego sympatycznego święta wiele osób zamieszcza zabawne fotografie na swoich profilach w mediach społecznościowych. Dołączają się do nich również gwiazdy. Katarzyna Zielińska, która niedawno sama została mamą, uznała, że Dzień Dziecka to święto nie tylko dla dzieci. Zobacz: PIERWSZE zdjęcia Zielińskiej po porodzie! Wybrała się na zakupy w obcisłych rurkach [FOTO]

Aktorka świętowanie Dnia Dziecka rozpoczęła już w niedzielę, zamieszczając taki post na swoim profilu na Facebooku:

Ja już dziś zaczynam świętować. Od dziś do jutra całym światem rządzą nasze kochane dzieciaki! A my im w tym możemy pomóc.

Do posta dołączone było zdjęcie, na którym widzimy Katarzynę Zielińską ucharakteryzowaną na Myszkę Minnie. Naszym zdaniem, wygląda świetnie!

Jak Wam się podoba aktorka w takim wydaniu?

