W ubiegły piątek Katarzyna Zielińska poinformowała wszystkich na swoim Facebooku, że urodziła chłopczyka. Zdementowała przy okazji plotki, że dziecko przyszło na świat kilka dni przed terminem. Zarówno młoda mama, jak i maluch czują się znakomicie. Przypomnijmy: Katarzyna Zielińska urodziła! Znamy szczegóły

Jeden z tabloidów spekulował, że dziecko na świat przyszło tydzień wcześniej, zanim wszyscy się o tym dowiedzieli. Dlatego młoda mama może już sobie pozwolić na pierwsze wyjścia z domu. Paparazzi przyłapali Katarzynę na zakupach. Aktorka wybrała się w puchowej kurtce i obcisłych spodniach po najpotrzebniejsze rzeczy do domu. Trzeba przyznać, że szybko wróciła do dobrej formy. Gwiazda tuż po w pośpiechu udała się do samochodu, by jak najszybciej wrócić do synka.

