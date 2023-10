Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są praktycznie nierozłączni. Jak wiadomo, tworzą parę nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym. Aktorka i dziennikarz już od kilku lat prowadzą wspólnie "Pytanie na śniadanie" i właśnie dziś razem z pozostałymi członkami ekipy śniadaniówki świętowali 21. urodziny programu. Z tej okazji Katarzyna Cichopek zamieściła nawet specjalny wpis w sieci.

Aż trudno uwierzyć, że to już 21 lat, od kiedy "Pytanie na śniadanie" codziennie wita widzów telewizyjnej dwójki. Nic więc dziwnego, że tak piękna rocznica była hucznie świętowana! Prowadzący "Pytanie na śniadanie" spotkali się na planie programu i razem celebrowali ten wielki dzień. Oczywiście w tym gronie nie mogło zabraknąć najpopularniejszej pary prowadzących, Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Parze uśmiechy z twarzy nie schodziły nawet na chwilę. Zobaczcie sami.

Katarzyna Cichopek zamieściła również wpis na swoim Instagramie z okazji 21. urodzin "Pytania na śniadanie".

- Życzę Wam wspaniałego weekendu! ???? Ja swój rozpoczęłam od świętowania 21 urodzin @pytanienasniadanie ???? Wow, ale ten czas leci! Już trzy lata temu dołączyłam do tej wspaniałej redakcji. ????Pamiętam jakby to było wczoraj. I pamietam, 21 lat temu, jako gość pojawiłam się w pierwszych odcinkach PNŚ ????. Czasem trudno uwierzyć, jak szybko minęły te lata.⏳ - napisała Katarzyna Cichopek.

Fani w komentarzach pod nowym postem Katarzyny Cichopek zostawili jej mnóstwo ciepłych słów.

- Super zdjęcie Was wszystkich ????Dziękujemy Wam z całego serca za to, że umilacie nam czas - przekazując nam różne cenne informacje tematyczne za pośrednictwem zapraszanych do programu gości. Jesteście zawsze miło widziani i słyszani przez nas ????Zdrówka, radości dla Was Kochani????

- Prześlicznie Kasiu widzieć was wszystkich.❤️❤️❤️

- Piękna fotka ???????? - piszą zachwyceni fani.