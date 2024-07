Katarzyna Zielińska bierze udział w tajemniczym projekcie! Aktorka razem z Marzeną Rogalską wcielają się bowiem w... "Zombiczki". Wszystko wskazuje więc na to, że przerażające nagranie, które Zielińska pokazała ostatnio na Instagramie pochodzi właśnie z ich nowego projektu. Zielińska w rozmowie z Party.pl zdradziła kilka szczegółów tego przedsięwzięcia.

Zombiczki to są dziewczyny, którym wszystko wolno. Które nie przejmują się, że zostaną skrytykowane, że mają za błyszczącą bluzkę bądź za bardzo podarte spodnie - żartowała Kasia Zielińska. To jest nasze poczucie humoru i to jest nasz taki sekretny projekt, który bardzo chciałyśmy zrealizować. (...) Bardzo dobrze się bawimy, może nawet za dobrze.