Joanna Horodyńska krytykuje Katarzynę Zielińską! Stylistka i Tomasz Jacyków wzięli pod lupę stylizację aktorki z wiosennej ramówki Polsatu. Joanna Horodyńska niestety nie mogła powiedzieć wiele dobrego o tym wyborze w programie "Gwiazdy na dywaniku". Jej zdaniem Katarzyna Zielińska wyglądała fatalnie:

Koniec lukrowania. Kasia Zielińska prezentowała się fatalnie. Starsza pani z niej wyszła.

Tomasz Jacyków znalazł jednak więcej pozytywów w stylizacji Kasi. Co jego zdaniem było na plus, a co na minus?

Bardzo mi się podoba top bieliźniano-koronkowy, piękny, atłas, jedwabie. Bardzo mi się nie podoba czubek w bucie przy takiej nogawce bo to jest wsteczne. I słaba tkanina tej kamizelki. Przy takim wzroście Kasi prosi się, żeby buty to były sandały i pokazywały palec lub takie z okrągłymi przodami nawet w kolorze spodni. Niewidoczne, znikające buty, tego tutaj nie ma.

Joanna Horodyńska zdradziła też, jak można by poprawić ten zestaw:

Ta kamizela mogłaby być o 10 cm krótsza bo tu chodzi o proporcje. W ogóle ta stylizacja jest jakąś rysą na szkle tych wszystkich dobrych wyborów Kasi. I trochę tego nie rozumiem, zauważyłeś, że fryzura się zmieniła? Ni to lok, ni to ktoś ją pociągnął za włosy.

A Wam jak się podoba ta stylizacja? Więcej o stylizacjach gwiazd ocenianych przez znany duet stylistów posłuchacie w każdym odcinku programu "Gwiazdy na dywaniku". Emisja w piątki o 21.30 i środy o 22.30 w Polsat Cafe.

Stylizacja Katarzyny Zielińskiej na ramówce Polsatu

Joanna Horodyńska krytykuje wybór aktorki