Na okładce świątecznego numeru "Party" znalazła się Katarzyna Zielińska. Dla aktorki najbliższe tygodnie to będzie wyjątkowy czas. Po pierwsze dlatego, że spędzi święta Bożego Narodzenia z synem Heniem, a po drugie dlatego, że kilka dni później będzie świętować jego pierwsze urodziny! Co szykuje z tej okazji? Przeczytacie w najnowszym numerze "Party"! Co jeszcze w numerze?

Reklama

Świąteczny numer "Party"

Gdzie Agnieszka Popielewicz i Grzegorz Hyży pojadą na ferie? Para znalazła już miejsce na zimowy wypoczynek! Jak Małgosia Rozenek i Radek Majdan spędzą święta? Jeszcze kilka miesięcy temu plotkowano, że podczas najbliższych świąt wezmą ślub, ale okazuje się, że para ma zupełnie inne plany! Jak prowadząca "Must Be The Music" Paulina Sykut ocenia nowego jurora Tymona Tymańskiego? To wszystko przeczytacie w najnowszym numerze "Party", który już od jutra ( 21 grudnia) w kioskach.

Katarzyna Zielińska na okładce "Party":

Party

Zobacz także

Katarzyna Zielińska w programie "Latający Klub Dwójki"

Katarzyna Zielińska i Marzena Rogalska pod budynkiem TVP