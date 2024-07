Katarzyna Zielińska stosunkowo szybko powróciła do pracy, a jej ukochanym synkiem w tym czasie zajmował się mąż. Jednak gwiazda nie mogłaby zdecydować się na dłuższą przerwę od dziecka, dlatego wspólnie wybrali się na pierwsze wakacje. Zielińska nie chciała zdradzić, gdzie spędzają wolny czas, ale zaznaczyła, że jest to Europa. Zobacz: Zielińska na pierwszych wakacjach po porodzie. Jest w doskonałej formie

Reklama

Nie da się ukryć, że podróże są wielką pasją Zielińskiej, ponieważ często gdzieś wybywała, aby odpocząć. Teraz miała małe wątpliwości jak to będzie z małym dzieckiem i nie do końca była przekonana do tego pomysłu. Postanowiła jednak zaryzykować i wybrała się na zagraniczne wojaże, a wszystko dzięki radom doświadczonych przyjaciółek. Za ich sprawą aktorka zobaczyła, że wyjazdy z maleństwem nie są tak uciążliwe jak mogłoby się wydawać:

Przyjaciółki Kasi, które są doświadczonymi mamami zapewniały ją, że nie ma się czego bać. Dzięki weekendowi za granicą Kasia przekonała się, że podróżowanie z małym dzieckiem nie jest tak uciążliwe, jak mogłoby się wydawać. Dlatego bez większych obaw będzie chciała latem wyjechać całą trójką w dalszą trasę - zdradził w "Gwiazdach" znajomy aktorki.

Gdzie odbędą się kolejne podróże?

Zobacz: Katarzyna Zielińska pierwszy raz publicznie po porodzie



Zobacz także





Reklama

Zielińska miesiąc po porodzie na salonach: