W tym roku co kilka tygodni dowiadujemy się, że kolejna gwiazda oczekuje dziecka. Już wkrótce do grona mam dołączy Sara May. Celebrytka i gwiazda internetu znana głównie z tego, że krytykuje wszystkich dookoła na Facebooku ogłosiła, że jest w ciąży.

Reklama

May od zawsze lubiła robić wokół siebie dużo szumu. Celebrytka postanowiła poprzez portal społecznościowy relacjonować całą swoją ciążę.

- Nowy czas, nowe życie, nowe wyzwania i nowe spojrzenie... - napisała na Facebooku z dopiskiem Sara May 5 miesiąc ciąży oraz zamieściła sentymentalne czarno-białe zdjęcie, na którym trzyma się za zaokrąglony brzuszek.

Gwiazda internetu pochwaliła się również swoim USG, a także zdradziła płeć dziecka:

- A więc już wiadomo... CHŁOPAK ! a raczej chłopinka 300 gramowa;) - czytamy na jej blogu pod zdjęciem ilustrującym wizytę u lekarza.

Ciekawe czy ciąża Sary May wzbudzi tyle kontrowersji, co wyznanie Joli Rutowicz, iż niebawem powita na świecie maluszka. Tak czy inaczej przyszłej mamie i jej dziecku życzymy zdrowia.

Reklama

Zobacz: Ciężarna Jola Rutowicz wypina nabrzmiałe piersi w lusterku