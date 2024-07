Ubiegły rok był dla Katarzyny Skrzyneckiej wyjątkowo pracowity. Gwiazda wygrała najpierw pierwszą edycję Twoja Twarz Brzmi Znajomo, by móc w kolejnej zasiąść już jako jurorka. Jako oceniająca zmagania innych gwiazd, sprawdziła się znakomicie. Ponadto - aktorka walczy o angaż w hollywoodzkim filmie. Przypomnijmy: Wow! Skrzynecka dostała główną rolę w hollywoodzkim filmie

Reklama

Tradycją Skrzyneckiej jest to, że gwiazda zawsze na zimę wybiera się w góry wraz z całą rodziną, by móc poszaleć na śniegu. Tym razem wybór padł na włoskie Dolomity. Niestety, Katarzyna nie mogła w pełni cieszyć się z tego, że może pozjeżdżać na ukochanych nartach. Inni na stoku nie zwracają czasem uwagi na tych, którzy się uczą, bądź na dzieci, co ją bardzo zaniepokoiło. Na swoim Facebooku wystosowała więc apel:

Drodzy Państwo, apeluję do tych, co na nartach oraz tych, dla których zimowe ferie jeszcze trwają ... Zachowujmy zdrowy rozsądek, bezpieczeństwo i kulturę jazdy na stoku narciarskim. Narciarz nie składa się wyłącznie ze sprzętu narciarskiego, kombinezonu, gogli oraz zawartego w tym stylowym zestawie mniej lub bardziej skoordynowanego organizmu Emotikon wink ALE RÓWNIEŻ Z ROZUMU! Radość z tego wspaniałego śnieżnego sportu jest cudowna. Ale szanujmy również fakt, iż tuż obok naszego spontanicznego pędu, na trasach narciarskich, szczególnie długich trasach, choćby w Wysokich Alpach, jeżdżą również osoby uczące się, a przede wszystkim dzieci! - pisze

Sama była świadkiem niemiłych sytuacji:

W zderzeniu z pędzącym na nich bez opamiętania rozwydrzonym oszołomem nie mają żadnych szans. A takich "klientów" widujemy - o, zgrozo - niestety dość często. I nie są to wyłącznie nastolatkowie na snowboardach o zredukowanym poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych... Widziałam w tym sezonie sporo niebezpiecznych kolizji i wielu zwożonych ze stoku przez służby ratownicze lub helikopter ... Sama kilkukrotnie hamowałam ostro z przerażeniem, słysząc nadciągający tuż za mną świst, chrzęst rozpędzonej deski i dziki jazgot rozwydrzonego "rajdera" ... - pisze

Uważa, że Włoszech zupełnie lepiej traktuje się narciarzy niż w Polsce:

We Włoskich Dolomitach na trasach narciarskich spotkać można liczne patrole Policji narciarskiej na skuterach śnieżnych, zatrzymujące, skutecznie dyscyplinujące i karzące wysokimi mandatami tych, którzy jeżdżą niebezpiecznie i stwarzają zagrożenie. I BARDZO SŁUSZNIE! Jednak na większości innych alpejskich tras, jak również w Polskich Tatrach takich służb spotykamy niewiele lub wcale. Musimy więc pilnować kultury jazdy sami, a przede wszystkim chronić naszych bliskich, by nie znaleźli się na drodze odmóżdżonego kamikadze. Życzę serdecznie wszystkim Miłośnikom Białego Szaleństwa pięknej pogody i radości zimowej jazdy W BEZPIECZNEJ ATMOSFERZE ! - kończy swój wpis

Zobacz: Córka Skrzyneckiej skończyła już 3 lata. Kasia pokazała zdjęcia z urodzin

Zobacz także

Reklama

Katarzyna Skrzynecka świętuje urodziny: