Katarzyna Kępka, prezenterka telewizyjna, znana m.in. z prowadzenia kilku programów w stacji VIVA POLSKA, pokazała pierwsze zdjęcie swojego ciążowego brzuszka! Jako pierwsi informowaliśmy Was, że trenerka fintess spodziewa się dziecka. Dlatego już teraz świętowała Dzień Matki!

Reklama

Katarzyna Kępka pokazała ciążowy brzuszek

Katarzyna Kępka jest propagatorką zdrowego stylu życia. Zachęca do ćwiczeń i aktywności, dlatego wcale nie rezygnuje z pracy! Na swoim Instagramie wciąż pokazuje wszystkim fankom kolejne treningi i dzieli się sprawdzonymi przepisami. My musimy zaś przyznać, że przyszła mama prezentuje się znakomicie. Uśmiehc to podstawa!

Zobacz także: Tak wygląda trening funkcjonalny z Kasią Kępką. To nie są łatwe ćwiczenia

Zobacz także

Kasia Kępka pokazała ciążowy brzuszek.

Katarzyna Kępka jest w ciąży! Jej partnerem jest Szymon Gaś.

Reklama

Katarzyna Kępka niedługo zostanie mamą!