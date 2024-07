Katarzyna Herman bardzo lubi designerskie stylizacje. Podąża za modą i często nosi się w stylu lansowanym przez światowych projektantów. Nie zawsze to pochwalamy. Ostatnio, gdy miała na sobie męski look wyglądała, jak wyjęta z pokazów mody, ale nie było to korzystne dla jej kobiecości. Teraz jest zupełnie inaczej.

Na gali "Doskonałość Mody 2013" pojawiła się w plisowanej maksi spódnicy w odcieniu trawiastj zieleni. Do niej wybrała bluzkę w graficzny wzór i amarantową kopertówkę. Looku uzupełniły usta w intensywnym różu. Trzeba przyznać, że ten zestaw jest nie tylko modny, ale też pasuje do urody aktorki i wydobywa jej naturalne piękno i kobiecość... Brawo!

