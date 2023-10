Katarzyna Herman od lat wierna jest swojej fryzurze w kolorze brązowym. Choć zdarzało jej się eksperymentować z długością uczesania, nigdy nie zdecydowała się na kontrowersyjne ścięcie. Teraz jednak zaskoczyła internautów i pokazała się w wersji bez włosów. Z jakiego powodu?

Łysa Katarzyna Herman

Katarzyna Herman od lat wierna jest swojemu wizerunkowi. Lubi klasyczne stylizacje oraz stonowane kolory i choć zdarzają się jej modowe wpadki, jej stylem inspirują się tysiące kobiet. Aktorka nie zmienia też swojego uczesania. Nie ważne, czy widzowie podziwiali ją w "Magdzie M.", "Drugiej szansie", "Tajemnicy zawodowej" czy "Pokocie" - jej znakiem charakterystycznym były brązowe, falowane włosy.

Zobacz także: Na profilu Katarzyny Herman pojawiło się czarno-białe zdjęcie. Wyznała co czuje w żałobie

Teraz Katarzyna Herman zaskoczyła fanów najnowszym zdjęciem. W poniedziałek 16 października opublikowała fotografię, na której widać ją w czerwonej, rozpinanej bluzie oraz pasującym do niej makijażu ust. Tym razem jednak to nie stylizacja, ani make-up aktorki zwróciły uwagę, a fryzura. Artystka na portrecie jest bowiem całkowicie łysa i nie ma brwi.

Przeżywałam bardzo wczorajsze wybory. Pojechałam zagłosować do mojego rodzinnego Białegostoku wraz z synem, który głosował pierwszy raz. Werbowałam, ogłosiłam nawet, że jak pójdzie źle, to się ogolę na łyso. No cóż, jestem dziś u fryzjera… - napisała pod postem Katarzyna Herman.

Choć to ujęcie zaskoczyło fanów artystki - uspokajamy. Zdjęcie pochodzi bowiem z akcji pod hasłem "To nie ja" zrealizowanej przez fundację Rak'n'Roll. Jej celem była zbiórka pieniędzy na peruki dla dziewczyn, które przechodzą przez raka.

Uważacie, że to odważny ruch ze strony Katarzyny Herman, że pokazała się w takim wydaniu?