Nawiązania do mody męskiej są w tym sezonie bardzo na czasie. Nosimy garnitury, koszule z krawatami czy muchami i buty typu oksfordy. Taki look, choć bardzo trendowy, grozi przesadą, jeśli nie dodamy do niego kobiecych, delikatnych elementów, chociażby w makijażu czy fryzurze.

Z męską tendencją od dłuższego czasu romansują Katarzyna Herman i Iza Kuna. Obydwie aktorki wybrały taki styl na premierę filmu "Pod mocnym aniołem". Iza wybrała oranżowe spodnie w kant i atłasową bluzkę, a do nich oversizeowy płaszcz i płaskie pantofle. Gdyby założyła do nich szpilki i pofalowała włosy wyglądałaby świetnie. Z kolei Katarzyna Herman ubrała się w męskim stylu lat 40-tych. Kobiecości nie dodała tu nawet bluzka w groszki. Wolimy ją w lookach, które trochę bardziej podkreslają kobiecość.

