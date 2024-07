Katarzyna Glinka spodziewa się swojego pierwszego dziecka! Spełniły się marzenia artystki, która kilka miesięcy temu mówiła, że chce zostać mamą.Niestety w związku z tą radosną informacją, aktorka musiała zmienić swoje plany zawodowe. Jak informuje „Na Żywo” Glinka nie zagra w nowym serialu „Julka”. Kasia ma za to wziąć udział w castingu do innej produkcji, w której będziemy mogli oglądać perypetie kobiet w ciąży.

Wygląda na to, że pomimo błogosławionego stanu, aktorka wcale nie zamierza zwalniać tempa.

Gratulujemy!