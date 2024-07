Katarzyna Dowbor udowodniła, że kobieta może żyć pełnią życia w każdym wieku. Po pięśćdziesiątce wróciła do telewizji w wielkim stylu i prowadzi dziś jeden z najbardziej lubianych programów Polsatu "Nasz nowy dom". W najnowszym numerze "Party" opowiada, ile wzruszeń dostarczają jej spotkania z rodzinami, biorącymi udział w programie. Przy okazji mówi na temat swojej rodziny. Na pytanie o samotne macierzyństwo reaguje "alergicznie":

Niech pani nie używa tego słowa! Bardzo go nie lubię! Niech pani mówi „matka samodzielna”. „Samotna” to ta, która nie ma dzieci, przyjaciół, zwierząt i rodziny - mówi Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Party".

Katarzyna Dowbor rozstała się z ojcem swojej córki tuż przed porodem. Marysia Dowbor-Baczyńska ma dziś 17 lat i jest bardzo samodzielna. Mama twierdzi, że może jej w pełni ufać, gdy wyjeżdża na nagranie programu na drugi koniec Polski.

Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Party" przyznaje się również do tego, że jest dość zapracowaną babcią i nie ma tyle czasu, ile chciałaby dla swojej wnuczki Janeczki.

A co z miłością? Na pytanie, czy myśli jeszcze o poważnym związku Dowbor odpowiada:

Jeśli miałabym się jeszcze raz zaangażować w jakiś związek, to musiałby on być bardziej przyjacielski, a mniej szalony, jak to bywało kiedyś w moim życiu. Myślę, że amokom miłosnym już dziś podziękuję. Teraz chciałabym ewentualnie poznać kogoś, z kim się mocno zaprzyjaźnię.