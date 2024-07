Gwiazdy uwielbiają na portalach społecznościowych chwalić się zagranicznymi wyjazdami, w jak najdalsze zakątki świata. Jednak nie każda z nich marzy o rajskich plażach i drinkach z palemką. Przykładem tego jest Katarzyna Cichopek, która w tym tygodniu wraz z mężem udała się na krótki urlop do Rzymu.

Stolica Włoch aktualnie nie rozpieszcza wysokimi temperaturami, jednak pogoda pozwala na aktywne spędzanie urlopu. Gwiazda "M jak miłość" postanowiła zobaczyć największe atrakcje turystyczne miasta: Plac Św. Piotra czy Koloseum. Cichopek w towarzystwie męża Marcina Hakiela z pewnością miło spędzi czas. W końcu Rzym jest pełen nie tylko starych budowli, ale i wielu uroczych, niezwykle klimatycznych kawiarni i restauracji.

- Szybki wyskok do Rzymu żeby się przewietrzyć ;) a co u Was? - skomentowała swoje zdjęcia Cichopek.