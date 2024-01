W ucieczce od panującej w Polsce zimy, Kasia Cichopek spakowała walizki i wyjechała w znacznie cieplejsze miejsce. Relację z urlopu już możemy obserwować na jej Instagramie. Pośród rajskich kadrów pojawił się jednak jeden, znacznie odbiegający od pozostałych.

Zaskakujące, co Kasia Cichopek wyprawia na wakacjach

Ostatni czas z pewnością nie jest łatwy dla Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego, bowiem oni jako jedni z nielicznych zachowali swoje posady w "Pytaniu na śniadanie". Póki co nic nie wskazuje na to, by mieli pożegnać się z formatem, jednak rewolucje, jakie zaszły tam w przeciągu zaledwie kilku dni jasno pokazują, że jeszcze wiele może się zmienić.

Katarzyna Cichopek i Maciek Kurzajewski

Tymczasem aktorka postanowiła udać się na urlop i korzystając z trwających obecnie w szkołach ferii zimowych, zabrać dzieci w ciepłe miejsce. Już od pierwszych chwil chętnie relacjonuje na Instagramie, jak spędza czas na plaży. Wygląda na to, że nie ma z nimi Maćka, który ma pełne ręce pracy w związku z trwającymi skokami narciarskimi.

Kasia natomiast w najlepsze korzysta z przerwy od pracy, ale nie zamierza spędzić urlopu wyłącznie na leżeniu i opalaniu. Na InstaStory pochwaliła się, że udało jej się udać na siłownię i odbyć wycieńczający trening. Towarzyszył jej w tym syn, który, jak zdradziła, namówił ją właśnie do odrobiny aktywności fizycznej.

Pierworodny aktorki stał się bowiem częstym bywalcem na siłowni w Warszawie, co mogliśmy zaobserwować chociażby na profilu Marcina Hakiela. Tancerz chętnie zabiera go na treningi, gdzie obaj wyciskają siódme poty.

Kasia Cichopek na wakacjach Instagram@katarzynacichopek

