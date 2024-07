Zaledwie miesiąc temu na świecie pojawiło się pierwsze dziecko Katarzyny Burzyńskiej, która już dwa tygodnie po porodzie pochwaliła się bardzo szczupłą figurą. Dziennikarka zamieściła wówczas w sieci swoje zdjęcie w bardzo krótkiej i opiętej sukience, podkreślającej jej zgrabną figurę. Teraz Katarzyna Burzyńska coraz częściej pojawia się na oficjalnym imprezach, gdzie możemy zobaczyć jak na żywo prezentuje się mama Henryka. Jak wygląda? Świetnie! Gwiazda "Pytania na śniadanie" w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak udało jej się zrzucić zbędne kilogramy. Przy okazji przyznała, że w ciąży przytyła 8 kilogramów.

Ja przytyłam tylko 8 kilo, więc myślę, że to niewiele. W związku z tym, że on( syn Kasi) ważył trochę ponad 3 (kg), no to do zgubienia było 4 (kg) czy jakoś tak. To chyba po dwóch tygodniach zniknęło samo - przyznała Kasia Burzyńska. Właściwie do ostatnich dni przed porodem pracowałam. Rzeczywiście zwracałam uwagę na to, co jem i do dzisiaj jem pięć posiłków dziennie. Zdrowych posiłków, ale oczywiście nie odmawiałam sobie słodkości.