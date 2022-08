Katarzyna Sokołowska zachwyca figurą dwa tygodnie po porodzie. Jak dba o formę? "Trudno się tutaj wymądrzać"

Katarzyna Sokołowska dwa tygodnie po porodzie wróciła do pracy. Podczas pierwszego wyjścia publicznego wszyscy zwrócili uwagę na jej idealną formę. Jurorka "Top Model" zachwyciła swoją sylwetką, odsłaniając nogi. W czym tkwi sekret? Słowa Kasi zaskakują.

Katarzyna Sokołowska o powrocie do formy po ciąży

W ostatnim czasie życie reżyserki pokazów mody obróciło się do góry nogami. Zaledwie dwa tygodnie temu Katarzyna Sokołowska urodziła. Wówczas dowiedzieliśmy się, że na świat przyszedł chłopczyk. Niedługo potem Kasia Sokołowska pokazała pierwsze zdjęcie dziecka, rozczulając swoich fanów. Jednak pomimo faktu, że 49-letnia jurorka "Top Model" jest zaaferowana nową życiową rolą, nie wyobraża sobie życia bez pracy. Właśnie dlatego przez cały okres trwania ciąży pilnie i bez taryfy ulgowej pracowała na planie nowej edycji show TVN. Tymczasem jurorka pozwoliła sobie także na pierwsze wyjście po porodzie - zrobiła to przy okazji konferencji prasowej promującą 11. edycję programu "Top Model". Wówczas Kasia Sokołowska zachwyciła formą po porodzie, a wszyscy zaczęli się zastanawiać, jak to zrobiła! Reżyserka pokazów mody postanowiła uchylić rąbka tajemnicy w rozmowie z portalem "Co za tydzień". Odpowiedź jest zaskakująca:

- Nie wiem, jak utrzymuję formę, bo teraz się na tym kompletnie nie skupiam. Myślę, że to jest kwestia tego światła, które ze mnie płynie. Jestem bardzo szczęśliwa. Po prostu. Może to kwestia genów, pewnej fizyczności, mojej biologii. Trudno się tutaj wymądrzać. Każda kobieta ma swoją historię i swoją konstrukcję. Nie lubię tych porównań. Ktoś jest taki, a ktoś jest inny. Każdy ma swoją przestrzeń

TRICOLORS/East News

Katarzyna Sokołowska zdradziła także, jak się czuje na kilkanaście dni po porodzie:

- Mam to szczęście, że i stan ciąży, i połóg znakomicie znoszę i czuję się świetnie. Staram się po prostu żyć swoim życiem tak jak do tej pory. Trudno mówić teraz o czymkolwiek.

East News/TRICOLORS

Ostatnio Marcin Tyszka zdradził imię syna Katarzyny Sokołowskiej, zrobił to w charakterystyczny dla siebie, żartobliwy sposób. Kasia w tej sprawie milczy. Póki co pewne jest, że już tej jesieni zobaczmy ją na szklanym ekranie w roli jurorki w nowym, 11. sezonie programu "Top Model". Niezmiennie, najlepszych modeli w Polsce wyłoni w towarzystwie Joanny Krupy, Marcina Tyszki i Dawida Wolińskiego! Czekacie?

Filip Okopny

VIPHOTO/East News