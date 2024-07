Katarzyna Bujakiewicz zaręczyła się ze swoim partnerem Piotrem Maruszewskim! Piękna aktorka oraz jurorka programu "Mali Giganci" już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Jak wyglądał ten wyjątkowy moment w życiu pary? Okazuje się, że historia zaręczyn Kasi ma wiele wspólnego z kinowym hitem "Listy do M.":

Zaręczyłam się. Oświadczył się w górach w Wigilię, jak w "Listach do M." Naprawdę. Powiedział: „Miejmy to już za sobą”, bo miał taki atak społeczeństwa. To dzięki wam. Jestem wdzięczna - powiedziała aktorka w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN".