Karolina Korwin Piotrowska nie ma najlepszego zdania o polskiej blogosferze. W mocnych słowach wypowiedziała się na temat najbardziej wiodących fashionistek. Pochwaliła natomiast córkę byłego premiera, Kasię Tusk. Zobacz: Korwin Piotrowska o polskich blogerkach: Portal Mercedes poraża wtórnością, a Maff...

Obecnie blogerka przebywa w Paryżu, gdzie trwa Tydzień Mody. Na Instagramie Tusk relacjonuje swoją podróż tam i pokazuje to, co najbardziej przykuwa jej uwagę. Z fanami podzieliła się także swoim ulubionym miejscem w europejskiej stolicy mody. I wbrew pozorom nie jest to drogi butik z ubraniami czy duży sklep kosmetyczny. Kasia pozuje przez ogromną księgarnią, gdzie można znaleźc prawdziwe perełki, o czym przekonała się nie raz.

Spodziewaliście się?

