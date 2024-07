1 z 9

To już pewne! Kasia Moś będzie reprezentować Polskę podczas konkursu Eurowizji w Kijowie. Podczas wczorajszych preselekcji w TVP, piosenkarka zachwyciła swoim głosem, zgarnęła najwyższą ilość punktów od jurorów i ostatecznie wygrała polskie eliminacje.

Kim jest Kasia Moś, która będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2017?

Kasia Moś ma 30 lat i pochodzi z Rudy Śląskiej. W 2012 wzięła udział w przesłuchaniach do trzeciej edycji polsatowskiego programu "Must Be the Music", w którym zajęła ostatecznie trzecie miejsce. Artystka trzykrotnie brała udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Jak się okazuje trzecie podejście do Eurowizji przyniosło jej szczęście i już wkrótce zawalczy o wygraną w międzynarodowym konkursie piosenki.

A jaka jest prywatnie? Kasia Moś na oficjalnym profilu na Instagramie chętnie pokazuje fanom swoje prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak nasza reprezentantka spędza wolne chwile i jak wygląda jej partner!

