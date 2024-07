Kasia Moś wystąpiła na kolejnej imprezie eurowizyjnej poza Polską. Tym razem wzięła udział w słynnym koncercie "„Israel Calling”, podczas którego zaprezentowało się aż 28 uczestników tegorocznej Eurowizji. Jak wypadła Kasia Moś?

Kasia Moś promuje piosenkę "Flashlight" w Europie

Tym razem Kasia Moś zaśpiewała swój eurowizyjny utwór nieco inaczej niż zawsze. Chodzi o ostatnią część utworu. Zobaczcie sami!

Moś zbiera jednak coraz więcej pozytywnych komentarzy! A to jeszcze nie koniec występów w Europie. Jak podaje Dziennik Eurowizyjny, Kasia Moś, w najbliższą sobotę, weźmie udział w dziewiątej edycji „Eurovision in Concert” w Amsterdamie. Będzie to największa impreza eurowizyjna – wystąpi w niej aż 34 uczestników Eurowizji 2017! Trzymamy kciuki!

Kasia Moś w Izarealu.