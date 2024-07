1 z 8

Kasia Cichopek niedawno powróciła na plan serialu "M jak miłość". Aktorka, która kilka miesięcy temu urodziła swoje drugie dziecko, do ostatniej chwili wykorzystywała czas spędzony z rodziną. W kwietniu udało jej się nawet wyjechać na krótki urlop do Turcji, gdzie korzystała ze wspaniałej pogody. Dla małej Helenki były to pierwsze wakacje spędzone poza krajem. Przypomnijmy: Wiemy gdzie Kasia Cichopek wypoczywa z rodziną

Również będąc w kraju Kasia dba o siebie i przy każdej możliwej okazji zabiera ze sobą córeczkę. Niedawno wybrała się do ekskluzywnego SPA na Mazurach, gdzie z pewnością miło spędziła czas. Odkąd nieoczekiwanie trafiła do szpitala, coraz bardziej dba o siebie i nie doprowadza do sytuacji w której jej organizm zostaje odwodniony.

Musimy przyznać, że pobyt w ośrodku dobrze zrobił Kasi, bo wygląda wręcz kwitnąco, zgodzicie się?

