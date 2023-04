Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ucieszyła fanów efektami mini-sesji zdjęciowej z córeczką z Gubałówki, jakie trafiły na jej Instagram. Uczestniczka przez kilka tygodni przebywała w szpitalu, teraz wróciła do najbliższych i nadrabia stracony czas. Wygląda na to, że jej życie wraca już do normy. Zobaczcie sami, co u niej słychać.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna Lazar wyjechała z córką w góry

Joanna Lazar znana widzom "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na początku lutego trafiła do szpitala. Napisała w sieci, że diagnoza, jaką otrzymała, "zwaliła ją z nóg". Internetowi obserwatorzy dopytywali, czy przyczyną hospitalizacji jest choroba nowotworowa, ale uczestniczka ślubnego eksperymentu zaprzeczyła. Nie ujawniła jednak innych szczegółów i rzadko kontaktowała się z fanami podczas pobytu w szpitalu. Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przez wiele tygodni martwili się o zdrowie Joanny Lazar, jednak ostatnio była uczestniczka przekazała wiadomość, że wyszła już ze szpitala.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna pokazała poruszające zdjęcie ze szpitala. Wpis ściska za serce

Instagram/@asia_lazar33

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opuściła placówkę w połowie marca, o czym poinformowała fanów za pośrednictwem social mediów. Teraz zdecydowała pokazać się im w całej okazałości. Opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcia z Zakopanego, uzupełnione wymownym podpisem:

W życiu przychodzi taki moment, kiedy uświadamiasz sobie, co tak naprawdę jest ważne - napisała, czytelnie nawiązując do choroby i doświadczeń z ostatnich tygodni

Fotografie przedstawiają Joannę Lazer z małą Zosią na jednym z tarasów widokowych.

Instagram/@asia_lazar33

Zdjęcie Joanny Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z małą Zosią rozczuliło internautów:

- Ślicznie dziewczyny. Bardzo mnie cieszy, że tak dobrze wyglądasz. Zdrówka dla was wszystkich

- Miło widzieć rodzinkę w komplecie

- Piękne dziewczyny

- Śliczne kobietki - chwalono mamę i córkę.

My także bardzo się cieszymy, że u Joanny Lazar wszystko wraca do normy i może cieszyć się małymi drobnostkami i czasem spędzonym z rodziną. Życzymy jej jak najszybszego powrotu do pełni sił i dużo zdrowia.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 4": Joanna zwraca się do ukochanego ze szpitala. Wzruszający wpis

Instagram @asia_lazar33