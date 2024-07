1 z 4

Katarzyna Burzyńska wybrała się na spacer z synkiem! Dziennikarka niedawno została mamą, a macierzyństwo ewidentnie jej służy. Gwiazda bardzo szybko wróciła do formy sprzed ciąży i niemal natychmiast zaczęła prezentować zdjęcia swojej smukłej sylwetki w dopasowanych ubraniach. Inne młode mamy mogą jej tylko pozazdrościć figury! (Zobacz: Ćwiczenia po cesarskim cięciu zależą od kondycji kobiety). Nieustannie zachwycają nogi Kasi Burzyńskiej. Dziennikarka nie musi w ogóle zakładać butów na obcasie, aby je wysmuklić i wydłużyć, ponieważ są one do samego nieba! Zobaczcie najnowsze zdjęcia prezenterki!

