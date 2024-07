Katarzyna Bujakiewicz zaliczana jest do grona najbardziej lubianych polskich aktorek. Widzowie pokochali ją za rolę pielęgniarki w serialu "Na dobre i na złe". Gwiazda odwiedziła kawalerkę Łukasza Jakóbiaka, któremu udzieliła ciekawego wywiadu na temat życia prywatnego. Padł też temat głośnej okładki i... "Tańca z gwiazdami".

Zobacz: Bujakiewicz tłumaczy się z okładki "Twojego Stylu"

Jednym z wątków poruszonych w rozmowie była okładka "Twojego Stylu" na której aktorka wygląda jak Anna Guzik. Po raz kolejny wytłumaczyła się i odparła zarzuty, że zdjęcie zostało poddane obróbce:

Zobacz także

- Nie jestem odchudzona. Naprawdę noszę rozmiar 36. Tam nikt mnie nie wychudził. To kwestia światła i ubrania. - Na twarzy jesteś lekko zretuszowana... - Mam ci pokazać kilka min? Jest parę min które robię w standardzie. To mi sprzedała Ania Przybylska, że się robię ostre rysy - odpowiedziała wyraźnie oburzona Bujakiewicz

Gwiazda "Lekarzy" wyznała również, że nigdy nie zgodziła i nie zgodzi się na tzw. ustawkę z fotografami. Niejednokrotnie otrzymywała takie propozycje jednak za każdym razem odpowiedź była ta sama.

Nie zrobiłabym ustawki tak jak mi proponowali po urodzeniu Oli żeby się ładnie ubrać i pójść do parku i zrobić sobie zdjęcia, wtedy na rok będę miała z głowy paparazzi. Nie chcę oszukiwać ludzi. Jeśli ktoś chce mi zrobić sesję paparazzi to niech to będzie paparazzi. - wytłumaczyła swoją decyzję